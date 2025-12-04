edición general
Cary-Hiroyuki Tagawa, conocido por ‘Mortal Kombat’ y décadas de papeles de villano, muere a los 75 años [ENG]

Cary-Hiroyuki Tagawa es más conocido por interpretar villanos carismáticos y memorables en cine y televisión. Su papel más icónico es Shang Tsung en Mortal Kombat (1995) y su versión renovada en el videojuego Mortal Kombat 11. También destacó como el coronel losif en The Man in the High Castle, aportando matices a personajes autoritarios. A lo largo de su carrera ha encarnado figuras intensas, místicas o imponentes, lo que lo convirtió en un rostro recurrente en Hollywood. Su presencia física, voz profunda y estilo interpretativo le dieron una

Una imagen vale mas...  media
Otro de los malos de nuestra infancia
DEP, tu alma seguirá siendo tuya, supongo
Madre mia, ese hombre ha hecho de chino malo en todas las películas que recuerde, bien como villano o como guardaespaldas chino malencarado.

Descanse en paz.

Nota: Chino malo es oriental malo.
