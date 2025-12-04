Cary-Hiroyuki Tagawa, conocido por ‘Mortal Kombat’ y décadas de papeles de villano, muere a los 75 años [ENG]

Cary-Hiroyuki Tagawa es más conocido por interpretar villanos carismáticos y memorables en cine y televisión. Su papel más icónico es Shang Tsung en Mortal Kombat (1995) y su versión renovada en el videojuego Mortal Kombat 11. También destacó como el coronel losif en The Man in the High Castle, aportando matices a personajes autoritarios. A lo largo de su carrera ha encarnado figuras intensas, místicas o imponentes, lo que lo convirtió en un rostro recurrente en Hollywood. Su presencia física, voz profunda y estilo interpretativo le dieron una