Fallece Azuquita, el creador del ‘rumbakalao’, a los 47 años

El cantante fue muy popular en los años 90 con su particular estilo y actualmente formaba parte del grupo Rumba Kings. Pedro Bermúdez, conocido artísticamente como Azuquita, ha fallecido este viernes en Palma a los 47 años. Nacido en Valencia en 1978, fue una figura singular dentro de la música popular de los 90, donde alcanzó notoriedad como creador del ‘rumbakalo’, un estilo que fusionaba la rumba con la música bakalao, y que definió su identidad artística desde sus inicios.