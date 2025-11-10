edición general
Fallece Amable Liñan, premio Príncipe de Asturias de las ciencias

Falleció el ilustre señor don Amable Liñan, Catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos

2 comentarios
woody_alien #1 woody_alien *
#0 Era tan amable que ha fallecido dos veces para que los rezagados puedan ir al entierro :troll: www.meneame.net/story/fallece-amable-linan-referente-mundial-combustio
#2 cucufate
Era experto mundial en combustión. Me pregunto si lo habrán incinerado.

D.E.P.
