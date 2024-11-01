Fallece a los 77 años Hideki Sato, el legendario “Padre del Hardware de Sega” [ENG]

Hideki Sato ha fallecido a los 77 años. El histórico ingeniero fue el responsable de las consolas de Sega, desde la SG-1000 original hasta Dreamcast. Sato se incorporó a Sega en 1971 y supervisó todos las consolas de Sega. Después de que la NES aplastara a la Master System su carrera alcanzó un punto álgido cuando fue designado director del departamento de investigación y desarrollo. Él y su equipo recibieron una tarea hercúlea: plantar cara a Nintendo. El resultado fue la Mega Drive.