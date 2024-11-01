El Falla canta el himno de Andalucía para aplaudir una letra sobre el accidente de Adamuz

Parte del público del Teatro Falla se puso este viernes por la noche en pie e interpretó el himno de Andalucía para aplaudir una emocionante letra sobre la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) de la comparsa 'Los pájaros carpinteros' en el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz. La letra arrancó apelando directamente al ánimo de estos días: "Si ocurre alguna tragedia, como la que hemos pasado, no hay ganas de hacer comedia, porque las miserias no se han olvidado".