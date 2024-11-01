Fake Trump: La mentira como sistema

Trump gobierna en una realidad alternativa. Y las mentiras son su motor, dice el New York Times. Anuncia que Estados Unidos envió 50 millones de dólares para preservativos a Hamás, que los programas de diversidad provocaron un accidente aéreo, que China controla el canal de Panamá, que Ucrania empezó la guerra con Rusia. “Hemos visto repetidamente cómo el presidente Trump crea su propia realidad para legitimar sus acciones y, simultáneamente, desacreditar las advertencias sobre sus decisiones”.