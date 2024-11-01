edición general
FACUA denuncia una tienda online vinculada al ultra David Santos por vulnerar las leyes sobre comercio electrónico y protección de datos

FACUA denuncia una tienda online vinculada al ultra David Santos por vulnerar las leyes sobre comercio electrónico y protección de datos

La página no incluye la información exigida obligatoriamente por la normativa para que los usuarios puedan identificar a la empresa responsable de los artículos.

