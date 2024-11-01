FACUA denuncia a Temu por anunciar un aparato que permite rastrear la localización de personas sin su conocimiento

Tanto la empresa como el creador de contenido Dimitri Quiroz publicitan este dispositivo señalando que "podrás localizar a tu pareja" y "rastrear siempre su ubicación donde quiera que estés", haciendo referencia a una conducta potencialmente delictiva, ya que utilizar un geolocalizador para rastrear la posición de una persona sin su consentimiento puede ser constitutivo de un delito de coacciones.
Nota: vaya brasas que son con la publicidad.