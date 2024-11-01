edición general
FACUA denuncia a Temu por anunciar un aparato que permite rastrear la localización de personas sin su conocimiento

Tanto la empresa como el creador de contenido Dimitri Quiroz publicitan este dispositivo señalando que "podrás localizar a tu pareja" y "rastrear siempre su ubicación donde quiera que estés", haciendo referencia a una conducta potencialmente delictiva, ya que utilizar un geolocalizador para rastrear la posición de una persona sin su consentimiento puede ser constitutivo de un delito de coacciones.

Arzak_ #4 Arzak_
Probablemente este dispositivo no funcione para lo que dice, como casi todo lo de temu
Format_C #3 Format_C
Eres el jefe de temu?...
#6 zaskar
#3 xD
capitan__nemo #1 capitan__nemo
¿Y no les denuncian por publicidad falsa, engañosa respecto a lo de regalar una tablet?
#5 zaskar
#1 No es engañoso; es porque no te has descargado la aplicación desde el enlace correcto :troll:

Nota: vaya brasas que son con la publicidad.
ChatGPT #2 ChatGPT *
Temu tiene sede social en España? O es otro stunt publicitario de Facua?
