Fact check: Trump dice que no sabe nada sobre Wikileaks

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump declaró: “No es asunto mío. Sé que tiene algo que ver con Julian Assange. He visto lo que ha sucedido con Assange y eso será una resolución, me imagino, en gran parte del fiscal general, quien hace un trabajo excelente. Así que él dará una resolución. En realidad, no sé nada sobre él”. Sin embargo, en varias ocasiones, durante su campaña electoral, Trump elogió el trabajo de Wikileaks, sobre todo cuando se filtraron emails de su rival demócrata Hillary Clinton en 2016.