Facendera de fuego

El campo está en guerra. El campo leonés, el campo zamorano, el campo abandonado de todo el noroeste. En guerra contra las empresas de rapiña que lo quieren esquilmar, en guerra contra la Administración que pone trabas a todo, que quita consultorios, cierra escuelas y paradas de tren. Y ahora, en guerra contra el fuego.
| etiquetas: facendera , fuego
Concentrando población se la exprime mejor.
Nos vendieron que el éxito era irte del pueblo a compartir zulo en Madrid… y de esos polvos muchos de estos lodos.
El pueblo: www.historiaelectoral.com/acleon.html