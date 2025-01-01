edición general
Facendera de fuego

El campo está en guerra. El campo leonés, el campo zamorano, el campo abandonado de todo el noroeste. En guerra contra las empresas de rapiña que lo quieren esquilmar, en guerra contra la Administración que pone trabas a todo, que quita consultorios, cierra escuelas y paradas de tren. Y ahora, en guerra contra el fuego.

tromperri
Solo los pueblos salvarán al pueblo.
Concentrando población se la exprime mejor.
Nos vendieron que el éxito era irte del pueblo a compartir zulo en Madrid… y de esos polvos muchos de estos lodos.
Supercinexin
El ¡pueblo! está en guerra combatiendo contra las empresas ¡privadas! y contra la Administración que cierra ¡escuelas, consultorios! Bla, blah, bla, bla, blah.

El pueblo: www.historiaelectoral.com/acleon.html
Madmaxi
Los muebles del ikea mas baratos estas navidades, y lo demas merde...
