Facebook e Instagram censuran al Concello de Oleiros

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, ha denunciado este viernes la eliminación de información del Concello de Oleiros en las redes sociales Facebook e Instagram. En concreto, la publicación eliminada es la del cartel en la que comparaba al presidente israelí, Benjamin Netanyahu con Adolf Hitler y cuya legalidad ya fue refrendada por la justicia.
| etiquetas: oleiros , facebook , instagram , censura
Como mucho, por aquello de "es que es lo que usa la gente", es educarles y publicar ahí "Nuevo comunicado del ayuntamiento en base a Loquesea. Mas info en (enlace oficial)"