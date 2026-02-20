edición general
Facebook e Instagram censuran al Concello de Oleiros

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, ha denunciado este viernes la eliminación de información del Concello de Oleiros en las redes sociales Facebook e Instagram. En concreto, la publicación eliminada es la del cartel en la que comparaba al presidente israelí, Benjamin Netanyahu con Adolf Hitler y cuya legalidad ya fue refrendada por la justicia.

almadepato #2 almadepato
Eso pasa por usar redes sociales que no están a favor de la democracia si no de la manipulación
ansiet #1 ansiet *
Pues igual cosniguen lo contrario a la ocultación por censura...que la gente lo busque y lo vea más y los que viven cerca vayan a verlo, fotografiar y subirle a las redes.
#3 pascuaI
Pues no entiendo por qué, para esta gente es un halago que se les compare con Hitler.
Malinke #5 Malinke
Pero Facebook e Instagram no son la justicia, son superiores.
The_Ignorator #4 The_Ignorator
No se que cojones hace un ente público alimentando estas plataformas.
Como mucho, por aquello de "es que es lo que usa la gente", es educarles y publicar ahí "Nuevo comunicado del ayuntamiento en base a Loquesea. Mas info en (enlace oficial)"
