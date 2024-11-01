El fabricante turco de coches eléctricos TOGG da el salto al mercado europeo

TOGG, el fabricante turco de coches eléctricos, comenzará a aceptar reservas para su nuevo modelo sedán T10F desde el próximo 15 de septiembre en Turquía, y a partir del 29 de septiembre en Alemania, país este último que pretende ser el primer paso de su salto al mercado europeo tras la reciente presentación de la marca en el IAA Mobility 2025 que se celebra en Munich. Durante el que es uno de los mayores eventos del sector automovilístico en Europa, la compañía TOGG-- presentó tanto su nuevo modelo T10F como el ya consolidado T10X.