F-15 “Strike Eagle" americano derribado en Kuwait [EN]

F-15 “Strike Eagle" americano derribado en Kuwait [EN]

Se informa que un avión de combate F-15E Strike Eagle de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló en Kuwait, y videos no verificados muestran a un piloto eyectándose momentos antes del impacto.

| etiquetas: irán , f-15 , kuwait , derribado
security_incident #1 security_incident
Video en la noticia
lonnegan #2 lonnegan
Me resulta sorprendente que sigan en servicio los f-15
security_incident #3 security_incident
#2 Pues es El primero que ha sido derribado en la historia parece.
JuanCarVen #4 JuanCarVen
#3 De la noticia, dice que ha sido un incidente de fuego amigo.
manzitor #6 manzitor
#2 En lugar de los F15, deberían ser los C15 de la fuerza aérea norteamericana.
Mildranx #7 Mildranx
#2 Los f-15 se siguen fabricando. Evidentemente un f-15 de primera generación no tiene nada que ver con los actuales que son unas auténticas bestias pardas.
HeilHynkel #8 HeilHynkel
Barrena plana ... mala cosa.
#5 Beltza01
¿Y no se ha podido caer solito? En el vídeo sólo veo un ladrllo cayendo en barrena.
