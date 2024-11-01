·
13
F-15 "Strike Eagle" americano derribado en Kuwait [EN]
Se informa que un avión de combate F-15E Strike Eagle de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló en Kuwait, y videos no verificados muestran a un piloto eyectándose momentos antes del impacto.
#1
#1
security_incident
Video en la noticia
1
K
40
#2
lonnegan
Me resulta sorprendente que sigan en servicio los f-15
1
K
22
#3
security_incident
#2
Pues es El primero que ha sido derribado en la historia parece.
1
K
40
#4
JuanCarVen
#3
De la noticia, dice que ha sido un incidente de fuego amigo.
0
K
12
#6
manzitor
#2
En lugar de los F15, deberían ser los C15 de la fuerza aérea norteamericana.
0
K
11
#7
Mildranx
#2
Los f-15 se siguen fabricando. Evidentemente un f-15 de primera generación no tiene nada que ver con los actuales que son unas auténticas bestias pardas.
0
K
9
#8
HeilHynkel
Barrena plana ... mala cosa.
0
K
13
#5
Beltza01
¿Y no se ha podido caer solito? En el vídeo sólo veo un ladrllo cayendo en barrena.
0
K
7
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
