Exxon eliminará 2.000 puestos de trabajo en plena ola de despidos del sector petrolero
La medida busca consolidar operaciones y reforzar la competitividad de la petrolera, que ya ha reducido un 20% de su plantilla desde 2019.
actualidad
Por que crear una filiar de energía renovable y traspasar los puestos es muuu complicado para un gigante como Exxon. Luego que si las grandes empresas son las que crean riqueza, pero cuando despiden de forma masiva hacen un agujero en la sociedad y son los impuestos de los propios trabajadores quienes sostienen luego la mala gestión de una empresa.
Esto es, por que el fin de una empresa no es ni crear empleo, ni beneficiar a la sociedad, ni mejorar una comunidad, sino, es el mero lucro.
Y no hay nada de ilícito en lucrarse, pero no a base de joder una sociedad.
