El miércoles pasado, en la tribuna del Fórum Europa, El consejero de seguridad Bingen Zupiria deslizó unas palabras que llegaron de inmediato a los titulares de prensa. Dijo el consejero que algunos colectivos «justifican el uso de la violencia». A falta de credenciales exactas, apareció la consabida retahíla de adjetivos condenatorios: extremistas, comunistas, antisistema… En definitiva, la vieja cancioncilla sobre «la autodenominada izquierda abertzale».