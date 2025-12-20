edición general
Los extremeños también se juegan su salud: esperar tres días por una gripe o más de 600 para una operación

Neurocirugía, cirugía maxilofacial, traumatología, medicina interna, neumología y rehabilitación presentan algunos de los tiempos medios de espera más altos. “Medicina interna en el Hospital Perpetuo Socorro en Badajoz presenta una espera media de 625 día”, destaca la Airef. Ir a votar es mucho más que depositar un papel en una urna. Ejercer el derecho al voto implica tomar decisiones que, de forma indirecta, afectan a tu futuro.

2 comentarios
Si la gente votara como dice la lo público estaría más cuidado
#1 Pero por desgracia mucha gente pocas veces vota así.
