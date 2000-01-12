·
La extrema derecha y dirigentes del PP agitan la xenofobia tras la detención por violación de un menor migrante
Abascal culpa al Open Arms, Feijóo insiste en vincular inmigración con delincuencia y Ayuso dice que los menores “cada día son más agresivos”, mientras el Gobierno pide no instigar la “criminalización”
etiquetas
:
pp
,
abascal
,
vox
politica
politica
#4
alcama
No entiendo por qué un "menor" de 17 años marroquí, tiene que ser acogido por los servicios sociales españoles y no por Marruecos.
Es algo que no tiene explicación
#7
To_lo_loco
#4
Porque Marruecos te sirve de barrera/policia externo para la migración subsahariana.
Es como un erasmus. Con una contrapartida oculta (te envían a los últimos emigrantes, que suelen ser los que menos recursos tienen).
Y el problema con estos menores es que uno de diez si lo es, el resto es otra aceptación de ese acuerdo oculto. La mayoría de pasaportes, partidas de nacimiento africanas valen lo mismo que los títulos que yo me pueda sacar con mi impresora. ¿Por qué se acepta este juego?
No hay método científico/médico que te diga con un rango de más menos 1 año la edad biológica de un ser vivo. Ni radiografía, ni desarrollo de órganos sexuales. Así que todo es posible.
#10
alcama
#7
Se pueden hacer contrapartidas en otros aspectos: acuerdos de explotacion de recursos, acuerdos comerciales, colaboraciones . Lo que se llama "hacer política exterior"
Nadie puede entender que un menor marroquí tenga que ser atendido por España.
#18
To_lo_loco
#10
Describo una situación.
Si se entiende en términos nacionales que un menor, siguiendo el interés superior del mismo con quien mejor va a estar es con su familia. En el caso de los menores marroquíes parece que ese interés superior del menor cambia por otra ley que dice que al cruzar la frontera el menor ya va a estar mejor institucionalizado.
En tiempos pasados en que no existía tecnología para conocer y llevar de manera ágil y segura a una persona a un lugar era defendible esa postura. ¿Hoy?
#16
Sandilo
#7
No creo que sea necesario ni análisis clínicos ni pruebas médicas. No tienes permiso legal no entras.
Es puro sentido común.
#5
Mk22
El violador de una niña de 14 años ¿ es un pobre inmigrante?
#3
Esfingo
*
Sí se la dejan botando, normal que lo utilicen. Lo de ponerse orejeras por parte de la izquierda es lo que no entiendo.
#8
Asimismov
#3
la izquierda de qué, de √0×, del Pepé, la izquierda del PSOE o la auténtica izquierda la izquierda de Sumar.
Hay muchas izquierdas en este país.
#6
strike5000
*
¿Por qué llaman xenofobia a pedir la expulsión de delincuentes y de inmigrantes que han entrado de manera ilegal en el país? Nadie pide expulsar a los chinos, por ejemplo. Ni a cualquier extranjero que entre siguiendo los cauces legales, con su visado, su permiso de residencia o cualquier otra documentación que acredite su derecho a estar en España. Se pide que se expulse a quien entra sin identificarse, sin ser registrado, y sobre todo a quien estando en España comete un delito. Nunca…
» ver todo el comentario
#9
armadilloamarillo
*
#6
Se llama xenofobia a pedir la presunción de inocencia, poner en duda a la víctima e incluso acusarla de falsa denuncia, a pesar de que existan pruebas numerosas en contra del acusado si el acusado es de raza blanca, pero pedir la pena máxima posible y la expulsión sin juicio de ningún tipo, apelando a la presunción de culpabilidad y aunque no haya denuncia si el acusado es de otra raza, independientemente de que haya nacido en este país o no, porque se considera que "nunca será un…
» ver todo el comentario
#11
alcama
#9
Nadie dice eso de los chinos residentes en España. ¿Por qué ? Porque no generan problemas, son trabajadores, no molestan ni tratan de imponer su cultura a los españoles.
#13
armadilloamarillo
*
#11
Hay muchos que sí lo dicen, que son una plaga y se han hecho con el control de los bares en las ciudades. Los llaman "mafia china". Solo hace falta una razón, por pequeña que sea, para odiar a todos. Xenofobia es precisamente eso que haces, generalizar y aplicar a toda la población de una raza, etnia, religión o nacionalidad una serie de características negativas para justificar la afirmación de que "son una plaga y hay que expulsarlos a todos" (o a la mayoría, si uno se…
» ver todo el comentario
#14
alcama
#13
¿Algo parecido a como se hace en Meneame con los "madrileños" y que suelen ser los comentarios más votados y cuentan con el beneplácito de la moderación? ¿ algo así?
#17
armadilloamarillo
*
#14
Tardabas en acudir al "tu quoque". Desconozco lo que afirmas, pero aunque fuera cierto, que otros cometan un error no significa que sea bueno que tu también lo cometas.
Si otros tiran basura en el campo, no justifica que tu también lo hagas.
Si otros utilizan armas de fuego al robar, no justifica que tu robes ni utilices armas blancas para robar.
Un error no justifica otro, dos errores no producen un acierto.
Además, estás intentando justificar la promoción del odio racial comparándola con chascarrillos sobre los madrileños, que es como comparar un genocidio con una palmada en el trasero, como si fueran la misma cosa.
#19
alcama
#17
Bueno, dudo mucho que desconozcas de lo que hablo, pero bueno , si lo de hacerte el tonto se funciona, pues adelante.
Y lo que quiero decir es que precisamente en Meneame se fomenta esa xenofobia y parece que no te incomoda, así que menos hipocresía
#12
D303
*
#6
No se llama xenofobia, se llama mentir. La ley de expulsión de migrantes con penas en firme es la ley 04/2000 publicada en el B.O.E. el 12/01/2000, así que es algo que existe desde hace tiempo.
Pero para poder aplicarla debe existir condena en firme que puede hacer muy lenta dicha expulsión, en España la ley es muy lenta. La expulsión no es automática debe ser solicitada por parte del ministerio fiscal aunque en casos de extrema gravedad la puede solicitar el C.N.P. o el mismo juzgado. Pero…
» ver todo el comentario
#1
NPCMeneaMePersigue
Mientras venden las ciudades a guiris, que nos tiran a nuestros barrios, suben precios, ellos señalan al pobre inmigrante para que no mires arriba
El problema es el turismo, y se arregla agitando el cambio climático en redes sociales pa que cuando busquen, no vengan
#2
NPCMeneaMePersigue
Los datos que desmienten a Vox: España tiene el doble de extranjeros que en 2005 y una tasa de delincuencia más baja
www.meneame.net/m/politica/datos-desmienten-vox-espana-tiene-doble-ext
#15
To_lo_loco
#2
No creo que la migración sea un problema. Pero hay que bajar al barro y argumentar de otra manera.
Hay una serie de delitos de hurto y robo con violencia que en determinados lugares dudo que hayan bajado.
Hay en la calle una ocupación de un espacio. Que genera cierta extrañeza aunque sea por los vecinos autóctonos.
Crear políticas que sirvan para integrar y no excluir o crear guettos es política social, educativa, económica y sanitaria.
Y en cierta medida hay que pensar cuantas personas de origen extranjero puedes acoger. Sin perder la peculiaridad intrínseca de ser tú mismo o de vivir como tú lo deseabas. Porque aunque suene triste y duro si hay un límite.
