edición general
7 meneos
6 clics
Extinguidos los mayores incendios de la historia de Galicia tras arrasar más de 78.500 hectáreas en Ourense

Extinguidos los mayores incendios de la historia de Galicia tras arrasar más de 78.500 hectáreas en Ourense

[C&P] Extinguidos los mayores incendios de la historia de Galicia tras arrasar más de 78.500 hectáreas en Ourense Galicia no cuenta con ningún incendio activo ni por extinguir en estos momentos --al menos, entre los superiores a 20 hectáreas--, una situación inédita en el mes de agosto, donde una ola ha arrasado miles de hectáreas y en la que la provincia de Ourense se ha visto especialmente castigada. Durante la mañana del domingo se han apagado los tres mayores incendios de la ola y, al mismo tiempo, de la historia de la Comunidad.

| etiquetas: incendios , galicia , ourense
6 1 0 K 78 actualidad
1 comentarios
6 1 0 K 78 actualidad
Sandilo #1 Sandilo
Sin duda una gran noticia.

Ahora después del desastre medioambiental toca esperar a que la naturaleza se regenere o ver si llenan aquello de placas, molinos y extracción de tierras raras.
0 K 5

menéame