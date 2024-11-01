[C&P] Extinguidos los mayores incendios de la historia de Galicia tras arrasar más de 78.500 hectáreas en Ourense Galicia no cuenta con ningún incendio activo ni por extinguir en estos momentos --al menos, entre los superiores a 20 hectáreas--, una situación inédita en el mes de agosto, donde una ola ha arrasado miles de hectáreas y en la que la provincia de Ourense se ha visto especialmente castigada. Durante la mañana del domingo se han apagado los tres mayores incendios de la ola y, al mismo tiempo, de la historia de la Comunidad.