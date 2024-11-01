El explosivo debate sobre aborto que había protagonizado Charlie Kirk, el líder conservador asesinado, y se volvió viral

Uno de los momentos más controvertidos, y viralizados, ocurrió cuando una estudiante le planteó un escenario hipotético: qué haría si su propia hija de 10 años fuera víctima de una violación y quedara embarazada. Kirk afirmó que no estaría de acuerdo con un aborto y dijo “el bebé nacería igual”. Según Reporte Índigo, agregó “existe un consenso cada vez mayor en el mundo de que el aborto nunca es médicamente necesario”.
nazi subnormallíder conservador.
Puto hipócrita....