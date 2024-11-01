edición general
El explosivo debate sobre aborto que había protagonizado Charlie Kirk, el líder conservador asesinado, y se volvió viral

Uno de los momentos más controvertidos, y viralizados, ocurrió cuando una estudiante le planteó un escenario hipotético: qué haría si su propia hija de 10 años fuera víctima de una violación y quedara embarazada. Kirk afirmó que no estaría de acuerdo con un aborto y dijo “el bebé nacería igual”. Según Reporte Índigo, agregó “existe un consenso cada vez mayor en el mundo de que el aborto nunca es médicamente necesario”.

#1 Barriales
Por suerte para la humanidad, ya no puede darse el caso.
Mltfrtk #4 Mltfrtk
Si la madre de Charlie Kirk hubiera abortado, nos habría librado de ese nazi subnormal líder conservador.
#3 malditopendejo
"auténtico defensor del derecho a la vida" pero defensor a ultranza de llevar pistola para acabar con la vida de otras personas.

Puto hipócrita....
SerVicius #2 SerVicius
"existe un consenso cada vez mayor..." agregue a continuación la chorrada que quiera y listo, ya es usted un guru.
