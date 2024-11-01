edición general
Una explosión en una feria de ciencias dejó 17 heridos

Lo que tuvo que ser un evento especial de ciencia que año tras año asiste gran parte de la comunidad de Rancagua, un pueblo 15 kilómetros de Pergamino, terminó en tragedia cuando un volcán hecho por alumnos de un colegio primario explotó e hirió a 17 personas, entre ellas a una nena de 10 años y a una docente, que se encuentran internadas en grave estado.

Pertinax
Sobresalientes.
K 26
Galero
#1 Calcaron los efectos reales a escala
K 29
oscarcr80
Paso lo mismo en Girona hace un tiempo:

www.youtube.com/watch?v=SU4NUARNXt0
K 21
mcfgdbbn3
#4: "Visca la ciencia"
Y mientras el que lo hacía estaba herido.
K 13
Tronchador.
Por fin un volcán bien hecho.
K 7

