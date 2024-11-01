Una explosión en una feria de ciencias dejó 17 heridos

Lo que tuvo que ser un evento especial de ciencia que año tras año asiste gran parte de la comunidad de Rancagua, un pueblo 15 kilómetros de Pergamino, terminó en tragedia cuando un volcán hecho por alumnos de un colegio primario explotó e hirió a 17 personas, entre ellas a una nena de 10 años y a una docente, que se encuentran internadas en grave estado.