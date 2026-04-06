Explorando la cara oculta de la Luna: una historia visual [Eng]  

La Luna está en rotación sincrónica, lo que significa que solo una cara de la Luna es visible desde la Tierra. Por eso, durante milenios de observación lunar, hubo una mitad entera de nuestro satélite natural que ningún ser humano había visto antes. No la vimos por primera vez hasta finales de la década de 1950, y nos llevó aún más tiempo completar un mapa completo de la Luna. Aquí les presentamos una historia visual de cómo lo hicimos, diseñada para guiarlos a través del proceso, incluso si aún no están familiarizados con las características