Explicando el estructuralismo de Levi-Strauss con Harry Potter

Cuando das clases de antropología, sobre todo de su historia, autores y principales marcos teóricos, te das cuenta de la distancia existente, ya no entre los pueblos y comunidades que esos primeros antropólogos estudiaron y nuestra sociedad contemporánea -los bororo, azande, nuer, etc. ya no existen- sinó también entre los referentes culturales de las nuevas generaciones de estudiantes y nosotros, los enseñantes. Siempre he intentado traer los marcos y referencias clásicos a la actualidad de forma que sean más próximos y resulten de más interés