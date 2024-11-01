edición general
Explicación de Pedro Sánchez del motivo del empeoramiento de los servicios públicos  

Pedro Sánchez en la reunión interparlamentaria del PSOE. Minuto 46:56.

Tito_Keith
#3 Pues a la mitad de la población la han convencido de que todo lo malo es por culpa del perro. Así que a lo mejor un poco de didáctica no viene mal para decirle a más de uno que la sanidad está transferida, las emergencias, la educación... y que el PP gobierna en la mayoría de las comunidades autónomas a pesar de la dictadura sanchista

Torrezzno
Te ahorro verlo: el pp

frankiegth
#1. No nos ahorres nada, hay que verlo y escucharlo. Ofrece datos, ni insultos, ni ocurrencias, datos. Y describe un país atado de pies y manos por esa derecha oficial sin freno y con derecho de pernada.

Torrezzno
#2 es un servicio para quien no le gusten los clickbait

ur_quan_master
#2 igual por eso no quiere que lo veas.

Torrezzno
#5 será, en realidad soy carapolla aburrido

Andreham
#1 A ver, no es mentira; pero la verdad es que si realmente ese es el motivo esgrimido, es bastante cutre, y se dice.

Pero que el PP ha destruido los servicios públicos no es algo que sorprenda a nadie en 2025. Antes del COVID ya era el principal motivo de protesta: la destrucción de servicios públicos por parte del PP.

omega7767
#3 te recuerdo que PP fue el partido más votado en las últimas generales y VOX es la tercera más votada.

"Pero que el PP ha destruido los servicios públicos no es algo que sorprenda a nadie en 2025"

Para esa gente, esta frase que escribes es incorrecto. Le echan la culpa a Sanchez, a los comunistas, a los inmigrantes etc. Es triste, pero es así

kkculopis
#1 menos mal que no te he hecho caso

Fookinhellboy
Hay que tener la cabeza bien incrustada en el orto para ser fatxapobre votando a la banda criminal del PPodrido.


