·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13617
clics
¿Por qué OKDiario tuvo casi 17 millones de visitantes únicos en agosto y Menéame sólo 391.000?
8916
clics
¡Ay, esos amantes de la fruta!
8476
clics
Irene y Pablo: mentiras, coherencia y colegios privados
4670
clics
La guía de Gabriel Rufián "para contestar a tu cuñado el indignado" sobre las protestas en La Vuelta
4126
clics
La Casa Blanca se burla de un inmigrante deportado convirtiéndolo en una parodia en redes sociales
más votadas
700
La organización cancela la etapa final de la Vuelta a España por las protestas contra el genocidio en Gaza
461
Detenido en Madrid por investigar casos de infiltración policial en movimientos sociales
460
Javier Bardem, con pañuelo palestino, denuncia "el genocidio en Gaza" desde los Premios Emmy 2025
436
El Gobierno de Mazón grabó un vídeo del Cecopi que nunca ha entregado a la jueza de la dana
606
Miles de manifestantes marcharon en apoyo a Gaza en las calles de Berlín
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
21
meneos
145
clics
Explicación de Pedro Sánchez del motivo del empeoramiento de los servicios públicos
Pedro Sánchez en la reunión interparlamentaria del PSOE. Minuto 46:56.
|
etiquetas
:
pedro sanchez
,
comunidades autonomas
,
financiación
,
servicios públicos
17
4
0
K
157
actualidad
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
17
4
0
K
157
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#7
Tito_Keith
#3
Pues a la mitad de la población la han convencido de que todo lo malo es por culpa del perro. Así que a lo mejor un poco de didáctica no viene mal para decirle a más de uno que la sanidad está transferida, las emergencias, la educación... y que el PP gobierna en la mayoría de las comunidades autónomas a pesar de la dictadura sanchista
2
K
26
#1
Torrezzno
Te ahorro verlo: el pp
1
K
23
#2
frankiegth
*
#1
. No nos ahorres nada, hay que verlo y escucharlo. Ofrece datos, ni insultos, ni ocurrencias, datos. Y describe un país atado de pies y manos por esa derecha oficial sin freno y con derecho de pernada.
7
K
56
#4
Torrezzno
#2
es un servicio para quien no le gusten los clickbait
0
K
20
#5
ur_quan_master
#2
igual por eso no quiere que lo veas.
2
K
27
#8
Torrezzno
#5
será, en realidad soy carapolla aburrido
0
K
20
#3
Andreham
#1
A ver, no es mentira; pero la verdad es que si realmente ese es el motivo esgrimido, es bastante cutre, y se dice.
Pero que el PP ha destruido los servicios públicos no es algo que sorprenda a nadie en 2025. Antes del COVID ya era el principal motivo de protesta: la destrucción de servicios públicos por parte del PP.
1
K
11
#6
omega7767
#3
te recuerdo que PP fue el partido más votado en las últimas generales y VOX es la tercera más votada.
"Pero que el PP ha destruido los servicios públicos no es algo que sorprenda a nadie en 2025"
Para esa gente, esta frase que escribes es incorrecto. Le echan la culpa a Sanchez, a los comunistas, a los inmigrantes etc. Es triste, pero es así
2
K
17
#10
kkculopis
#1
menos mal que no te he hecho caso
0
K
6
#9
Fookinhellboy
Hay que tener la cabeza bien incrustada en el orto para ser fatxapobre votando a la banda criminal del PPodrido.
1
K
10
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Pero que el PP ha destruido los servicios públicos no es algo que sorprenda a nadie en 2025. Antes del COVID ya era el principal motivo de protesta: la destrucción de servicios públicos por parte del PP.
"Pero que el PP ha destruido los servicios públicos no es algo que sorprenda a nadie en 2025"
Para esa gente, esta frase que escribes es incorrecto. Le echan la culpa a Sanchez, a los comunistas, a los inmigrantes etc. Es triste, pero es así