Los expertos en Ucrania temen una gran derrota frente a Putin. Amenaza de cerco. Acusaciones contra Zelenskii [GER]

En Ucrania crece la preocupación por una grave derrota militar. El ejército ruso podría conquistar las disputadas ciudades de Pokrovsk y Myrnohrad (que antes sumaban 106 000 habitantes) en Donbás y rodear a las tropas ucranianas. Así lo ha sabido BILD a través de varias fuentes del ejército ucraniano y de los servicios secretos.

#7 El_dinero_no_es_de_nadie
Mas de un año para intentar conquistar Pokrovsk, pues no es ni una gran victoria ni una gran derrota.

Lo único grande será la cantidad de rusos muertos que envío Putin a la picadora
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Y también comentan la versión de POZI, Suputapluma y demás propagandistas del ukraNATO.

Mientras que los canales oficiales del ejército y el Gobierno ucranianos siguen afirmando que las localidades «se mantienen» y que el ejército ruso está siendo repelido, los análisis internos arrojan resultados diferentes.

Según informaciones de BILD, la pregunta determinante en los círculos militares ucranianos es si realmente existe el riesgo de que sus soldados queden rodeados. Al mismo tiempo, también se debate sobre la responsabilidad del presidente Volodímir Zelenski, a quien se acusa una vez más de que la retirada de las tropas ucranianas debería haberse producido hace mucho tiempo.
#4 gyllega
#1 solo por usar terminos como "ukraNATO" y "NATOntado" pierdes toda credibilidad, ya da igual que lo que traes sea verdad o no. Ya parece una informacion sesgada.
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#4

¿Te sientes aludido?
#17 gyllega
#8 para nada, solo trato de informarme. Como entiendo que es un tema muy politizado estoy alerta de ver señales para que la informacion sea lo mas neutra posible. Pero cuando una persona utiliza esos terminos se esta posicionando y eso suele ser paso a que la informacion sea muy parcial o falsa
Lo dicho, que aunque tu envio sea bueno y la informacion correcta, tu actitud la ha condenado desde mi punto de vista.
#2 Almorca
Será que no hay fuentes en español hablando de Ucrania como para tener que traer una en alemán solo para vender que Ucrania se va a hundir en 2 días.
Bourée #5 Bourée
#2 Que prrroblema tienes herrr Almorca?
cocolisto #12 cocolisto
Por lo que se ve los rusos no tienen prisa.Tienen la ciudad cercada con una estrecha franja para permitir que los ucranianos puedan retirarse, aunque realmente el interés de los rusos,dada la obcecación de Zelenski por mantener la plaza,se traduce en tiro al pichón e incluso permitir que Ucrania envíe lo mejor de lo que le queda para que estos sigan sufriendo un desgaste interminable.Los más descontentos es el propio mando militar ucraniano que está viendo como se desangran sin resultados.
Esperemos que tarden poco en publicitar que realmente era una ciudad sin importancia.
HeilHynkel #11 HeilHynkel *
#9

Puedes traer también el del ukraNATO que dice lo mismo.

Basicamente los de la bolsa están prácticamente cercados, les han dejado un pasillo para salir pero sin el equipo pesado (tiene más cuenta dejarles salir que exterminarlos, es más sencillo) y desde fuera intentan romper/abrir el cerco sin mucho éxito.

La OTAN ha dicho que ni un paso atrás y hay tienes a la marioneta Zelenskii obedeciendo.

Veo que ya los puesto en #10.
HeilHynkel #3 HeilHynkel *
¿y eso te parece mal? ¿te traigo algún canal NATOntado de esos que dice que los ucranianos avanzan tanto que se salen del mapa?
Lyovin81 #15 Lyovin81
#3 Se salen por el este y aparecen por el oeste, como en los primeros juegos de la NES (Kid Icarus, Wrecking Crew...) o en el Pac-Man.
¡Al final no nos iba a invadir Rusia, sino Ucrania entrando por Portugal!
Pero da igual: dame dinero para la industria armamentística, ay payo.
#9 diosmioporque
Por ilustrar el tema, aquí tenemos el mapa de SuriyakMaps (ruso, pero honrado) de ayer (en realidad):  media
#10 diosmioporque
Y aquí tenemos el mapa de DeepStateUA (ucraniano, bajo tutela de Zelensky) de ayer. Si ponéis como zona "roja" lo que estos dicen que está en "zona gris" os sale, más o menos el mapa se SuriyakMaps. Es lo habitual desde hace ya tiempo, hubo un tiempo en que los mapas eran casi iguales...  media
Mikhail #14 Mikhail
#10 Según parece, el Ministerio de Defensa ukraniano los amenazó porque estaban actualizando el mapa demasiado eficientemente; lo veían los soldados propios en el frente, con lo que abandonaban las posiciones si veían que la cosa iba mal.
#6 pozz
Los rusoplanistas llevan mas de un año pajeandose con la conquista de Pokrovsk por parte de. Rusia.
www.meneame.net/story/probable-perdida-pokrovsk-no-derrumbara-frente-p
www.meneame.net/story/cientos-tropas-ucranianas-estan-punto-ser-rodead
www.meneame.net/story/caida-pokrovsk-podria-significar-ucrania-eng

Y no solo es que no se cansen de hacer el ridiculo, a dia de hoy siguen con las pajas mentales. El ridículo de ese estercolero de Rusia esta siendo apoteósico, casi tanto o mas que el que hacen sus ridiculos rusoplanisats occidentales. xD
#13 Cincocuatrotres
#6 el estercolero al que no pueden robar la OTAN con su presupuesto 30 veces mayor, los rusos les están dando para el pelo, pena los zombificados ucranianos que están muriendo a granel defendiendo los intereses de Blackrock, el cerco es tan brutal que hasta Putin intentó algún tipo de acuerdo para que no morirían tantos, está claro que Ucrania está ganando y que recuperará todo el territorio, pobres ucranianos como os la han metido y os están utilizando, que no nos toque a nosotros alguna parecida, hay que reconocer la habilidad de los anglos manipulando, su divide y vencerás es muy bueno!
Lyovin81 #16 Lyovin81
#6 Que sí, pozz o pizza o como sea. Que lo que tú digas. Venga, que ya te han llamado para comer.
