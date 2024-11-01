Los expertos en Ucrania temen una gran derrota frente a Putin. Amenaza de cerco. Acusaciones contra Zelenskii [GER]

En Ucrania crece la preocupación por una grave derrota militar. El ejército ruso podría conquistar las disputadas ciudades de Pokrovsk y Myrnohrad (que antes sumaban 106 000 habitantes) en Donbás y rodear a las tropas ucranianas. Así lo ha sabido BILD a través de varias fuentes del ejército ucraniano y de los servicios secretos.
Lo único grande será la cantidad de rusos muertos que envío Putin a la picadora
Mientras que los canales oficiales del ejército y el Gobierno ucranianos siguen afirmando que las localidades «se mantienen» y que el ejército ruso está siendo repelido, los análisis internos arrojan resultados diferentes.
Según informaciones de BILD, la pregunta determinante en los círculos militares ucranianos es si realmente existe el riesgo de que sus soldados queden rodeados. Al mismo tiempo, también se debate sobre la responsabilidad del presidente Volodímir Zelenski, a quien se acusa una vez más de que la retirada de las tropas ucranianas debería haberse producido hace mucho tiempo.
¿Te sientes aludido?
Lo dicho, que aunque tu envio sea bueno y la informacion correcta, tu actitud la ha condenado desde mi punto de vista.
Esperemos que tarden poco en publicitar que realmente era una ciudad sin importancia.
Puedes traer también el del ukraNATO que dice lo mismo.
Basicamente los de la bolsa están prácticamente cercados, les han dejado un pasillo para salir pero sin el equipo pesado (tiene más cuenta dejarles salir que exterminarlos, es más sencillo) y desde fuera intentan romper/abrir el cerco sin mucho éxito.
La OTAN ha dicho que ni un paso atrás y hay tienes a la marioneta Zelenskii obedeciendo.
Veo que ya los puesto en #10.
¡Al final no nos iba a invadir Rusia, sino Ucrania entrando por Portugal!
Pero da igual: dame dinero para la industria armamentística, ay payo.
Y no solo es que no se cansen de hacer el ridiculo, a dia de hoy siguen con las pajas mentales. El ridículo de ese estercolero de Rusia esta siendo apoteósico, casi tanto o mas que el que hacen sus ridiculos rusoplanisats occidentales.