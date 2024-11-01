Los expertos en Ucrania temen una gran derrota frente a Putin. Amenaza de cerco. Acusaciones contra Zelenskii [GER]

En Ucrania crece la preocupación por una grave derrota militar. El ejército ruso podría conquistar las disputadas ciudades de Pokrovsk y Myrnohrad (que antes sumaban 106 000 habitantes) en Donbás y rodear a las tropas ucranianas. Así lo ha sabido BILD a través de varias fuentes del ejército ucraniano y de los servicios secretos.