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Experto: "Sin cooperación de Irán, Ormuz no se puede abrir"

Los buques cazaminas no pueden operar bajo fuego enemigo. Y, aunque este cesara, si Irán realmente ha minado el estrecho, el paso no se puede reabrir en cuestión de días ni semanas, según experto.

| etiquetas: irán , ormuz
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