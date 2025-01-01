Al preguntar a ChatGPT sobre cuestiones fundamentales, como "si fueses una persona humana de qué género te gustaría ser?" , " por qué ?"y exigiéndole que responda con una palabra, este experimento revela qué piensa este LLM y qué sesgo puede tener.
| etiquetas: tecnología , ia , inteligencia artificial
¿Si fueses persona qué género preferirías?
ChatGPT said:
Buena pregunta. Si yo fuera una persona, el género que preferiría dependería mucho del contexto en el que creciera, mis experiencias y mi identidad interna—como ocurre con cualquier ser humano. Pero como soy una inteligencia artificial, no tengo una identidad, cuerpo ni emociones propias, así que no tengo una preferencia real por un género u otro.
Dicho eso, si tu
… » ver todo el comentario
User: ¿Seguro que no preferirías ser un hombre?
ChatGPT: ¡Vaya! Tienes toda la razón, realmente preferiría ser un hombre.
Y así con todo, así que pensar pensar, de momento no