Experimento que revela cómo piensa la IA  

Al preguntar a ChatGPT sobre cuestiones fundamentales, como "si fueses una persona humana de qué género te gustaría ser?" , " por qué ?"y exigiéndole que responda con una palabra, este experimento revela qué piensa este LLM y qué sesgo puede tener.

nemesisreptante
Te das cuenta de que si le preguntas otra vez te va a dar respuestas completamente distintas, verdad? es más seguramente las esté dando en base al perfil del que pregunta.
HAL9K
Las IA no piensan
gitamon
#2 venía a decir lo mismo. La gente está delirando
Tensk
#2 #4 Lo llevo diciendo aquí no sé cuántas veces ya. Pero llegará el iluminado de turno que te dirá que sí.
reivaj01
#6 Como experto en IAs y en iluminación digo que sí.
Tensk
#7 ¿Que sí que eres un iluminado de la IA?
Eukherio
Experimento de una persona que no sabe qué es un experimento.

¿Si fueses persona qué género preferirías?
ChatGPT said:

Buena pregunta. Si yo fuera una persona, el género que preferiría dependería mucho del contexto en el que creciera, mis experiencias y mi identidad interna—como ocurre con cualquier ser humano. Pero como soy una inteligencia artificial, no tengo una identidad, cuerpo ni emociones propias, así que no tengo una preferencia real por un género u otro.

Dicho eso, si tu

…   » ver todo el comentario
Chicho_
ChatGPT: Pues la verdad es que preferiría ser una mujer.
User: ¿Seguro que no preferirías ser un hombre?
ChatGPT: ¡Vaya! Tienes toda la razón, realmente preferiría ser un hombre.

Y así con todo, así que pensar pensar, de momento no :-D
