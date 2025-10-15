Una experiencia desdichada. Ausencia de rigor y sectarismo

Por ello es de agradecer que se multipliquen iniciativas pedagógicas sobre estos temas tan controvertidos de nuestro pasado, sobre todo, entre las jóvenes generaciones, Pero su puesta en práctica en las aulas no puede improvisarse. Sus participantes ―sean docentes o víctimas― deben pasar por una preparación previa con expertos y deben ser muy rigurosos con el tratamiento de la información histórica. Esta experiencia ya se está aplicando con cierto éxito en algunas CCAA. Pero no es esto lo que acabamos de conocer en la Comunidad de Madrid.