Expatriados británicos atrapados en villas españolas imposibles de vender

La hostilidad hacia los turistas y la propiedad inmobiliaria extranjera, en particular los alquileres vacacionales, ha aumentado recientemente en toda España. El año pasado, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, anunció que introduciría un impuesto del 100 % para los residentes no comunitarios.
Lugares en medio de la nada, en cerros, escondidos entre montañas, en valles, etc. donde no llegan servicios de ningún tipo: ni agua, ni alcantarillado, ni suministro eléctrico... nada.
Por supuesto, entre lo que les costó a ellos y las reformas que han hecho para poder vivir ahí (paneles solares, pozos o algibes, etc.), pues el precio al que quisieran venderlos aunque más barato que en las capitales, pues tampoco es una ganga. Con el añadido adicional de que la población en este país no quiere (o no tiene más remedio) más que irse a las putas ciudades, cuanto más grandes y más al centro, mejor.
El Clima del Valle de Lecrín
Clima del Valle de Lecrín
Es un clima templado, con típica sequía estival (Clima mediterráneo), ya que las precipitaciones del mes más lluvioso en invierno triplican las del mes más seco en verano, con dos máximos de lluvias: uno en noviembre-diciembre y otro febrero-marzo.
El mes más cálido es superior a 22°C y el invierno aparece claramente definido, aunque suave con las medias del mes más frío entre 6 y 10°C
Puta manía de querer llamarse diferente porque no soportan que los comparen con los pobres. Ahi se jodan.