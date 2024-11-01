edición general
Expatriados británicos atrapados en villas españolas imposibles de vender

La hostilidad hacia los turistas y la propiedad inmobiliaria extranjera, en particular los alquileres vacacionales, ha aumentado recientemente en toda España. El año pasado, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, anunció que introduciría un impuesto del 100 % para los residentes no comunitarios.

pitercio #16 pitercio
Cuatro quintos de millón quieren los britones por el chaparral y la caseta. Como no sea un Bertín Osborne que les suelte medio kilo, ya pueden armarse de paciencia.
Golan_Trevize #3 Golan_Trevize
Guiris que han comprado y reformado cortijos muy cuquis con unas grandes vistas... perdidos donde Cristo perdió la alpargata.

Lugares en medio de la nada, en cerros, escondidos entre montañas, en valles, etc. donde no llegan servicios de ningún tipo: ni agua, ni alcantarillado, ni suministro eléctrico... nada.

Por supuesto, entre lo que les costó a ellos y las reformas que han hecho para poder vivir ahí (paneles solares, pozos o algibes, etc.), pues el precio al que quisieran venderlos aunque más barato que en las capitales, pues tampoco es una ganga. Con el añadido adicional de que la población en este país no quiere (o no tiene más remedio) más que irse a las putas ciudades, cuanto más grandes y más al centro, mejor.
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
España tiene una de las tasas más altas de viviendas vacías de Europa, con más del 12 % de las casas desocupadas, lo que equivale a 3,8 millones de viviendas, según el Instituto Nacional de Estadística.
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
La zona es escasa, está sujeta a temperaturas extremas y se encuentra a 50 minutos en coche de la ciudad importante más cercana, Granada. «Vivir aquí requiere mucho mantenimiento y hay que estar al tanto de todo en todo momento», afirma Rogers.

Lo que os digo yo siempre de las temperaturas
Torrezzno #12 Torrezzno
#1 eso no es verdad. La zona es una maravilla. La fruta y verdura local de Granada viene en su mayoría de ahí.
Cantro #15 Cantro
#12 Es una puta mierda pinchá en un palo.

Tú sígueme la corriente, no sea que vengan más guiris a tensionar el mercado
Torrezzno #10 Torrezzno
Curioso. El valle de Lecrin me pilla cerca. Mucho guiri con pasta si
NPCMeneaMePersigue #11 NPCMeneaMePersigue
#10 los british se van a asar como pollos cerca tuyo

Mucho animo
Torrezzno #13 Torrezzno
#11 pa que hablas si no sabes

El Clima del Valle de Lecrín
Clima del Valle de Lecrín
Es un clima templado, con típica sequía estival (Clima mediterráneo), ya que las precipitaciones del mes más lluvioso en invierno triplican las del mes más seco en verano, con dos máximos de lluvias: uno en noviembre-diciembre y otro febrero-marzo.

El mes más cálido es superior a 22°C y el invierno aparece claramente definido, aunque suave con las medias del mes más frío entre 6 y 10°C

www.adurcal.com/enlaces/cultura/patrimonio/lluvia.htm
Kantinero #6 Kantinero
Han comprado antes de Brexit y lo mismo han votado a favor de él, y ahora se quieren ir a México pero necesitan vender, es el mercado amigo como bien defiende la ultraconservadora UK de donde provienen
reithor #2 reithor
Libegad a Goguers!
Raziel_2 #5 Raziel_2
No son expatriados de ninguna puta parte, son inmigrantes o migrantes si la primera no os parece adecuada.

Puta manía de querer llamarse diferente porque no soportan que los comparen con los pobres. Ahi se jodan.
#9 silzul
#5 La palabra migrante es la mayor gilipollez del mundo, solo superior al termino expatriado que es la versión cuqui para definir a un inmigrante con pasta. Solo tiene sentido cuando se aplica a una persona que se encuentra en proceso de migración. Si ya a entrado a tu país se considera inmigrante... por mucho que luego quiera establecerse en Francia.
CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
bueno ellos se entretienen, los que viven en zonas infectadas de guiris...no os llama la atencion que estos anglo decrepitos en los super, compren lo que compren siempre se llevan el vinate??? menuda cogorzas se pillan los guiris seniles
#7 banksy
No son expats, son inmigrantes.
ElBeaver #14 ElBeaver
A cualquier cosa le llaman vivienda y piden un dineral por lo que son prácticamente solares con cuatro paredes.
