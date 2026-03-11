edición general
10 meneos
8 clics
El exministro Montoro se escuda en la UCO y no ve indicios en su contra

El exministro Montoro se escuda en la UCO y no ve indicios en su contra

El exministro Cristóbal Montoro, a quien un juez atribuye un «rol nuclear» en una supuesta trama acusada de reformar leyes para beneficiar a empresas gasistas a cambio de dinero, se ha escudado en un informe de la UCO para alegar que no hay indicios en su contra, más allá del «olfato» y la «fabulación» de la Fiscalía. Así lo sostiene Montoro en un escrito, al que ha tenido acceso EFE, en el que pide que se anule la prórroga de la causa en la que está imputado, acordada en enero del pasado año por parte del juzgado de instrucción número 2 de

| etiquetas: exministro , montoro , , uco , informe , no ve , indicios , en su contra
10 0 0 K 148 PPopulares
9 comentarios
10 0 0 K 148 PPopulares
angelitoMagno #3 angelitoMagno
Seguramente le absuelvan porque iba a legislar para las grandes empresas igual, que tenían mayoría absoluta.
0 K 16
makinavaja #9 makinavaja
Si alguien pensaba que a Montoro lo iban a juzgar y a condenar, con todas las empresas poderosas a las que ha favorecido, es un iluso total....
0 K 12
#4 IsraelEstadoGenocida
La fiscalía UCO te lo afina
0 K 11
josde #6 josde
#4 Ya se lo esta afinando con sus informes.
0 K 20
Cometeunzullo #2 Cometeunzullo
La va a palmar antes de entrar en la cárcel.
0 K 10
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
De hecho, tiene derecho a no ver indicios en su contra.
0 K 10
josde #5 josde
#1 Sobre todo si fuera ciego.
0 K 20
mikhailkalinin #8 mikhailkalinin
#5 Incluso mudo. porque también tiene derecho a guardar silencio.
0 K 10
#7 Cualicuatrototem
Los de la UCO son zurdos, solo trabajan con la izquierda.
0 K 8

menéame