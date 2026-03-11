El exministro Montoro se escuda en la UCO y no ve indicios en su contra

El exministro Cristóbal Montoro, a quien un juez atribuye un «rol nuclear» en una supuesta trama acusada de reformar leyes para beneficiar a empresas gasistas a cambio de dinero, se ha escudado en un informe de la UCO para alegar que no hay indicios en su contra, más allá del «olfato» y la «fabulación» de la Fiscalía. Así lo sostiene Montoro en un escrito, al que ha tenido acceso EFE, en el que pide que se anule la prórroga de la causa en la que está imputado, acordada en enero del pasado año por parte del juzgado de instrucción número 2 de