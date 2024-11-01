edición general
El exministro Fernández Díaz culmina en Daroca su ruta para promover el inexistente 'milagro de Garabandal'

El exministro Fernández Díaz culmina en Daroca su ruta para promover el inexistente 'milagro de Garabandal'

La localidad de Daroca es este sábado la última parada del exministro Jorge Fernández Díaz en su ruta por promocionar el inexistente milagro de Garabandal. Lo hace en un acto organizado por la Fundación Campo de Daroca –con Gobierno de Aragón (a través del Instituto Aragonés de Fomento), comarca y Ayuntamiento como patronos–. El Vaticano zanjó hace justo un año la veracidad de este falso milagro sucedido en los años 60

#1 Pivorexico
De existir infierno , iría de cabeza .
CerdoJusticiero #3 CerdoJusticiero
Ay, la entradilla me ha inspirado esta especie de haiku:

salado mar
frío hielo
inexistente milagro

ochoceros #2 ochoceros
A ver si tiene suerte y Marcelo le encuentra aparcamiento.

Si no, que saque su pase especial:  media
