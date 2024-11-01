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Exministro Ángelo Alfaro: Mi pecado fue enamorarme

El renunciante Ángelo Alfaro afirmó que no cometió ningún delito al embarazar a una adolescente de 16 años

| etiquetas: perú , ángelo alfaro , abuso sexual
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