El exjuez Alba no puede seguir ejerciendo como abogado: anulada su colegiación tras un recurso de Victoria Rosell

El exjuez corrupto Salvador Alba, que aún cumple una pena de seis años y medio de prisión (ahora en régimen de tercer grado o semilibertad) y de 18 años de inhabilitación por conspirar contra la magistrada Victoria Rosell, no puede seguir ejerciendo como abogado. El Consejo Canario de Colegios de Abogados ha anulado el acuerdo que permitía a Alba trabajar como letrado en la provincia de Las Palmas desde el pasado 17 de marzo.

14 comentarios
Comentarios destacados:      
kevers #2 kevers *
Que dé conciertos... o cursos de prevaricación y de hijoputismo.
No es que quisiera acabar con la carrera de Victoria Rosell, es que la quería meter en prision y arruinarle la vida.
13 K 166
TripleXXX #7 TripleXXX
#2 A lo de los cursos no le veo mucho futuro. Creo que se estudia en las opociciones.
0 K 8
#11 Cntrl *
#2 Con un poco de suerte, en cuanto la izquierda deje de manipular la justicia, acabe en prisión
0 K 6
Corrupto y rastrero hasta el final. :clap:
6 K 86
kevers #8 kevers
#6 un sociópata de libro.
4 K 71
estemenda #3 estemenda
Grosso moto:
Alba incumple “de manera flagrante” los requisitos para poder ejercer. (...) “carecer de antecedentes penales por delitos que lleven aparejadas la imposición de penas graves”.
4 K 60
#9 ChickenEsPollo
#3 "Grosso moto" :troll: xD  media
1 K 18
estemenda #14 estemenda
#9 Esa es piccola moto xD
0 K 11
#10 Eukherio *
#3 Para ejercer de profesor tienes que tener un certificado negativo de delitos sexuales. Tanto para estudiar el máster como para ejercer. Siempre me asombra la facilidad con la que esta gente consigue pasarse por el forro de los huevos cualquier tipo de requisito que no les resulte favorable. Es maravilloso eso de que sabiendo que no podía ejercer le importase una mierda solicitarlo, y que casualmente consiguiese que alguien de primeras le admitiese todo.

Pero bueno, viniendo del tío que consiguió retrasar meses su ingreso a prisión pese a seguir haciendo vida normal es casi un bajón.
4 K 68
MTHRFCKR #5 MTHRFCKR
A mamarla hdlgp
3 K 55
#4 Marisadoro
La buena noticia del lunes.
3 K 51
#1 gershwin
¿Y quién autorizó ese acuerdo? No prevaricó?
1 K 25
#12 Aas59
En el sector agrícola y ganadero hace falta gente.
1 K 19
#13 chavi
#12 Y en la construcción
0 K 12

