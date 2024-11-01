El exjuez Alba no puede seguir ejerciendo como abogado: anulada su colegiación tras un recurso de Victoria Rosell

El exjuez corrupto Salvador Alba, que aún cumple una pena de seis años y medio de prisión (ahora en régimen de tercer grado o semilibertad) y de 18 años de inhabilitación por conspirar contra la magistrada Victoria Rosell, no puede seguir ejerciendo como abogado. El Consejo Canario de Colegios de Abogados ha anulado el acuerdo que permitía a Alba trabajar como letrado en la provincia de Las Palmas desde el pasado 17 de marzo.
| etiquetas: tribunales , podemos , lawfare
No es que quisiera acabar con la carrera de Victoria Rosell, es que la quería meter en prision y arruinarle la vida.
Reclama la apertura de un expediente disciplinario contra la magistrada por los mensajes que ha publicado en la red social X criticando el alta de Alba en el Colegio de Abogados de Las Palmas
Corrupto y rastrero hasta el final.
Alba incumple “de manera flagrante” los requisitos para poder ejercer. (...) “carecer de antecedentes penales por delitos que lleven aparejadas la imposición de penas graves”.
Pero bueno, viniendo del tío que consiguió retrasar meses su ingreso a prisión pese a seguir haciendo vida normal es casi un bajón.