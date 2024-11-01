Un exjefe de policía aseguró que Trump le dijo en 2006 que "todo el mundo" conocía la conducta de Epstein

Un exjefe de policía de Florida dijo haber recibido una llamada de Donald Trump en 2006, en la que le habría dicho que "todo el mundo" conocía la conducta de Jeffrey Epstein, según un documento del FBI publicado en la última tanda de archivos del caso. El documento es un registro escrito de una entrevista del FBI de 2019 con el exjefe de policía de Palm Beach, quien alegó que Trump lo llamó después de que el departamento iniciara una investigación sobre Epstein. "Gracias a Dios que lo están deteniendo, todo el mundo sabía que estaba haciendo