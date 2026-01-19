Éxito de empresas de EEUU en China demuestra beneficios de cooperación

Más de la mitad espera obtener utilidades o ganancias muy elevadas en 2025, más del 70 por ciento indica que no tiene planes de trasladar sus operaciones y casi el 60 por ciento planea aumentar sus inversiones en China. Esto demuestra una vez más que el enorme mercado de China ofrece grandes oportunidades al mundo, y que invertir en China significa mantenerse a la vanguardia y hacerse rentable, señaló el portavoz Guo Jiakun en una conferencia de prensa.