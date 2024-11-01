edición general
1 meneos
20 clics

Del exilio al "milagro": cómo un pueblo se volcó con dos familias ucranianas

La historia de cómo los Ustymenko y los Nepriakhina retomaron sus vidas lejos de la guerra de Ucrania, gracias un pequeño pueblo asturiano.

| etiquetas: asturias , guerra , ucrania , acoje , ayuda , milagro , exilio , pueblo
1 0 0 K 20 actualidad
3 comentarios
1 0 0 K 20 actualidad
aupaatu #1 aupaatu *
No en todo Ucrania ni a todos los Ucranioanos les sorprendio la guerra en 2022 surguida de la nada causada por el gigante Ruso

La guerra del Dombás, alternativamente, guerra del Donbás[2] fue un conflicto armado que se desarrolló en Ucrania oriental del 6 de abril de 2014 al 24 de febrero de 2022, entre el gobierno de Ucrania y las fuerzas separatistas prorrusas del Dombás. Como parte de la guerra ruso-ucraniana, este conflicto ha pasado por diferentes etapas

Vista creada con IA
+6
Los…   » ver todo el comentario
0 K 9
Iruñakis #3 Iruñakis
#1 yo estuve en 2019, y la guerra ya era muy presente, eso de que se sorprendieron es un tanto sensacionalista…todo.
0 K 6
Iruñakis #2 Iruñakis
Me alegro por la familia, todo el mundo tiene derecho a poder tener una vida plena con su familia, sin el miedo de ser bombardeado…, matado de hambre y sed, encerrado, y/o ejecutado, a él o a cualquiera de sus miembros…no suelo ver esos pueblos vacíos que rescaten familias del horror palestino, puestos a hablar de milagros…
0 K 6

menéame