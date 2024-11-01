Exigiendo lealtad. Opinión

La semana pasada, seis legisladores demócratas, todos veteranos de las fuerzas armadas o servicios de inteligencia, publicaron un video pidiendo que soldados o agentes desobedezcan si la administración Trump les pide hacer algo ilegal. Dada la querencia del presidente por enviar tropas a ciudades al azar, bombardear lanchas civiles con presuntos narcotraficantes y su guerra abierta contra sus enemigos políticos, esta clase de declaraciones no es que esté demasiado fuera de lugar estos días.