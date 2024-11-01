edición general
3 meneos
45 clics

Exigiendo lealtad. Opinión

La semana pasada, seis legisladores demócratas, todos veteranos de las fuerzas armadas o servicios de inteligencia, publicaron un video pidiendo que soldados o agentes desobedezcan si la administración Trump les pide hacer algo ilegal. Dada la querencia del presidente por enviar tropas a ciudades al azar, bombardear lanchas civiles con presuntos narcotraficantes y su guerra abierta contra sus enemigos políticos, esta clase de declaraciones no es que esté demasiado fuera de lugar estos días.

| etiquetas: opinión , estados unidos , trump
3 0 0 K 83 Trump
1 comentarios
3 0 0 K 83 Trump
javierchiclana #1 javierchiclana *
Suscríbete a Four freedoms para seguir leyendo este post.

Senserrich intercala artículos de pago entre la mayoría libres.
0 K 18

menéame