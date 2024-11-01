La exhibición de los vencidos a lo largo de la historia: humillación y demostración de poder

Parece ser que fueron los sumerios los primeros en practicar esta exhibición de poder sobre el vencido, como demuestra la aparición de prisioneros desnudos en el Estandarte Real de Ur (2.600 a.C.), imitando luego egipcios, babilonios y acadios. En Egipto los reyes derrotados marchaban atados tras el carro del faraón, mientras que en Asiria se le exhibía en jaulas de hierro durante la marcha triunfal tras haber sido torturados y obligados a llevar colgados del cuello las cabezas cortadas de sus familiares.