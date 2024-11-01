edición general
Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao

Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao

Josu Alvarez también pidió ayuda a la Ertzaintza al sentirse amenazado por los vecinos que le increparon por haber llevado «nazis» al barrio

#4 A_S
NO es el mundotoday
tul #17 tul
#4 es elmundodelapeneva, igual de veraz
pollorudo #5 pollorudo
La empresa contratada se llama Horus Desokupa. No tiene nada que con la empresa de Dani Esteve. Pero el titular por alguna razón prefiere omitir el nombre completo. Ya era bastante sensacionalista la noticia en sí misma pero con estos titulares sesgados ya se coronan.

Sensacionalista.
ehizabai #10 ehizabai
#5 Siguen siendo putos nazis.
SegarroAmego #3 SegarroAmego
Vaya. Tener un ex-etarra de vecino parece no importarles demasiado, pero trae a los de desokupa y te montan un pollo xD

El chiste se cuenta solo
#7 Tronchador. *
#3 Hombre, es que es ex etarra, ya no ejerce. Pero los que ha llevado no son ex nazis. Siguen ejerciendo.
#12 Ovidio
#3 Bueno, es el mirar para otro lado vasco de toda la vida...
#13 sliana
#3 lógico, todavía hay clases
#14 Ovidio
#3 Fíjate si esos vecinos son hijos de puta que no amenazan a los okupas, sino a quien quiere echarlos
Peka #1 Peka
Noticia completa: archive.is/nFdBJ
Torrezzno #8 Torrezzno
Coño como es que no les ha puesto una bomba lapa en el coche? xD
g3_g3 #6 g3_g3
Todos fachas.
crycom #11 crycom
#6 Primero la pasta, luego la patria, siempre ha sido así, incluso entre los etarras.
ehizabai #9 ehizabai
Hay tontos en todos lados. Y este, aparte de tonto, con problemas psicológicos ya de antes.
Pero bueno, el periódico que más esquelas vende en Gipuzkoa, feliz.

#0 Lo siento, muro de pago.
#15 Empakus
Ironías de la vida ...
La realidad impone extraños compañeros de viaje...
uyquefrio #16 uyquefrio
La violencia y sus sinergias...
nopolar #2 nopolar
Etarra, Desokupa, Calle Mena, Grupo Vocento. Que buena ensalada :shit:
#18 pascuaI
No entiendo muy bien la noticia. Si has sido etarra, ¿debes estar de acuerdo con que alguien ocupe tu vivienda?
