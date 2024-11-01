edición general
El exdirector de Emergencias recomendó a Pradas pedir la UME sobre las 14.00 horas el día de la DANA para "curarse en salud"

Alberto Javier Martín Moratilla, exdirector general de Emergencias de la Generalitat, ha testificado este viernes que recomendó a la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, activar la situación dos de Emergencia y movilizar la Unidad Militar de Emergencias (UME) sobre las 14.00 horas del día de la tragedia. "Para curarnos en salud", ha dicho.

imagosg #1 imagosg
230 muertos por negligencia .
A ver si sus jueces amigos permiten que entren en la cárcel.
¡¡ 230 !!
Sergio_ftv #3 Sergio_ftv
"Curarse en salud" = Echar balones fueras, responsabilizar a otros de las propias responsabilidades, escurrir el bulto, buscar un cabeza de turno externo.

"Derecha española" = Irresponsables, pésimos gestores, corruptos, incompetentes.
Un_señor_de_Cuenca #4 Un_señor_de_Cuenca
#3 Habría sido mejor eso que lo que hicieron, es decir, nada.
Panko #5 Panko
#3 Ese "Curarse en salud" no es lo que estás diciendo ni mucho menos... es un "porsiaca, tronco", que nunca está de más... Que luego ya la otra papafrita dijera que no, que no sea que nos pusieramos todos a correr en círculos agitando los brazos es harina de otro costal...

Y en lo de la "Derecha española" te ha faltado añadir eso de "miserables asesinos".
#2 Guil
todavía no ha dimitido oscar puente?
