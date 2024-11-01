El exdirector de Emergencias recomendó a Pradas pedir la UME sobre las 14.00 horas el día de la DANA para "curarse en salud"

Alberto Javier Martín Moratilla, exdirector general de Emergencias de la Generalitat, ha testificado este viernes que recomendó a la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, activar la situación dos de Emergencia y movilizar la Unidad Militar de Emergencias (UME) sobre las 14.00 horas del día de la tragedia. "Para curarnos en salud", ha dicho.