La exconsellera Pradas señala llorando a Mazón por su ausencia en la Dana: "Debería haber estado con nosotros"

La que fuera máxima responsable de las emergencias aquel 29 de octubre ha ofrecido una entrevista a 'Salvados' en La Sexta y, aunque la cadena todavía no la ha emitido, sí ha ofrecido algunos avances que permiten conocer fragmentos del programa donde la exconsellera señala directamente al ya expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por su ausencia durante la fatídica tarde en la que ella dirigió el Cecopi.
| etiquetas: salomé pradas , dana valencia , carlos mazón
que recalca que "no le quería pedir opinión ni valoración" y que "nada paró el ES Alert por parte del señor Mazón" porque, de hecho, remarca, ella ni pudo "informarle en el momento en el que se estaba debatiendo ni cuando ya se había decidido" porque no le cogía el móvil