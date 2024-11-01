La exconsellera Pradas señala llorando a Mazón por su ausencia en la Dana: "Debería haber estado con nosotros"

La que fuera máxima responsable de las emergencias aquel 29 de octubre ha ofrecido una entrevista a 'Salvados' en La Sexta y, aunque la cadena todavía no la ha emitido, sí ha ofrecido algunos avances que permiten conocer fragmentos del programa donde la exconsellera señala directamente al ya expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por su ausencia durante la fatídica tarde en la que ella dirigió el Cecopi.