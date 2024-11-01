edición general
La exconsellera Pradas señala llorando a Mazón por su ausencia en la Dana: "Debería haber estado con nosotros"

La que fuera máxima responsable de las emergencias aquel 29 de octubre ha ofrecido una entrevista a 'Salvados' en La Sexta y, aunque la cadena todavía no la ha emitido, sí ha ofrecido algunos avances que permiten conocer fragmentos del programa donde la exconsellera señala directamente al ya expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por su ausencia durante la fatídica tarde en la que ella dirigió el Cecopi.

espinor #2 espinor
Pero, aún así, le echa un cable:

que recalca que "no le quería pedir opinión ni valoración" y que "nada paró el ES Alert por parte del señor Mazón" porque, de hecho, remarca, ella ni pudo "informarle en el momento en el que se estaba debatiendo ni cuando ya se había decidido" porque no le cogía el móvil
#3 tobruk1234
#2 Lo que esta dando ha entender que efectivamente necesitaba la autorizacion del sinvergüenza, sino para que insistes en llamarle si tu eres quien decide. Una delucuente con lagrimas de cocodrilo tendria que estar en la carcel con Koldo y Abalos. Tan delincuente son unis como esta.
sotillo #1 sotillo
Mira seguro que cuando la nombró responsable y le dijo el sueldo todo fueron alegrías y celebraciones, y que se joda Pedro Sánchez
#4 mam23
la cuestión es : ¿ tenía la maxima autorización para emitir la alerta o necesitaba la aprobacion de Mazon? si ella hubiera lanzado la alerta y se hubieran salvado las vidas ¿ alguien luego le reprocharía haberlo hecho?
