El exconselleiro de Mar declara en los juzgados de Ferrol en la causa abierta contra él por agresión sexual

Villares dimitió entre los aplausos de su equipo la tarde del pasado día 5 de junio. Lo hizo por una situación que, en su comparecencia sin preguntas, trató de ceñir a la “esfera estrictamente personal”, pero cuyas causas no tardó en aclarar el propio Gobierno gallego, que también confirmó el nombre de la denunciante. En las horas siguientes a la despedida del ya exconselleiro, sus compañeros de gabinete se lanzaron las redes sociales para respaldar al que acababa de dejar de ser su compañero, pero seguía siendo su “amigo”

pazentrelosmundos
Tirando de refranero "dime con quien andas y te diré quién eres"
