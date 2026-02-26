Exclusivo: La escasez de tierras raras empeora en la industria aeroespacial estadounidense y de chips a pesar de la tregua comercial (inglés)

Si bien Beijing ha permitido que se reanuden muchas exportaciones de tierras raras desde que impuso restricciones en abril, los envíos de estos materiales todavía rara vez llegan a Estados Unidos a pesar de Distensión de octubre con Washington, según muestran los datos aduaneros chinos. Esa disminución de las tensiones comerciales, basada en parte en la pausa por parte de China de sus críticas restricciones a las exportaciones de minerales, estará sobre la mesa cuando Trump y Xi se reúnan en Beijing en marzo. Un problema clave es el itrio...