Exclusiva: OpenAI no está satisfecha con algunos chips de Nvidia y busca alternativas, según fuentes. [ENG]

OpenAI no está satisfecha con algunos de los últimos chips de inteligencia artificial de Nvidia y, según ocho fuentes familiarizadas con el asunto, lleva desde el año pasado buscando alternativas, lo que podría complicar la relación entre los dos actores más destacados del auge de la IA. El cambio de estrategia del fabricante de ChatGPT, cuyos detalles se dan a conocer aquí por primera vez, se debe a la creciente importancia de los chips utilizados para realizar elementos específicos de la inferencia de IA, el proceso por el cual un modelo de I

javibaz #4 javibaz
En China están haciendo unos muy buenos, por si les interesa. :troll:
Tontolculo #5 Tontolculo
#4 sería maravilloso jeje
josde #6 josde
#4 Y ademas mas baratos. :-D
HeilHynkel #1 HeilHynkel
No sé yo si esto tendrá algo que ver .. :roll:

finance.yahoo.com/news/openai-investment-never-commitment-nvidia-10065

Pledge to Invest $100 Billion in OpenAI Was ‘Never a Commitment,’ Says Nvidia's Huang
eltoloco #3 eltoloco
OpenAI está condenada al fracaso, se condenaron ellos mismos con sus promesas grandilocuentes imposibles de cumplir, y tener a un payaso megalómano de CEO no ayuda..

www.youtube.com/shorts/pLnyjxgFxew
tdgwho #2 tdgwho
Le echarán la culpa a nvidia de que desde gpt 4.1 todo haya sido un desastre? xD
