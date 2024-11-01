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Exclusión sanitaria: casi 13.000 personas sufrieron barreras a la hora de acceder a la Sanidad en 2025

Exclusión sanitaria: casi 13.000 personas sufrieron barreras a la hora de acceder a la Sanidad en 2025

45 casos de cáncer, 65 de enfermedades cardiovasculares, 105 de diabetes, 119 de hipertensión, 70 de VIH, 80 de salud mental grave, 26 de enfermedades respiratorias, 47 de enfermedades degenerativas como esclerosis o alzhéimer, o 29 casos de interrupción voluntaria del embarazo. El IV Informe sobre Barreras al Sistema Nacional de Salud en poblaciones vulnerabilizadas de Médicos del Mundo ha documentado en 2025 más de 34.000 barreras que dificultaron o impidieron el acceso a la atención sanitaria, afectando a cerca de 13.000 personas, exactament

| etiquetas: sanidad , politica
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