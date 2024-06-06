“El exceso de libros generará una sobrecarga de información, perjudicial para la mente del pueblo”, decían en el siglo XVI: las críticas a las novedades y a la tecnología, una constante en la historia

Decía un hombre muy sabio: “Este nuevo invento producirá el olvido en la mente de quienes lo utilicen, porque dejarán de ejercitar la memoria y se fiarán de signos externos”. ¿Les suena? Podría parecer una crítica a Internet, al móvil o a ChatGPT. Pero no: lo dijo Sócrates (469–399 a.C.), uno de los filósofos más grandes de la historia… y la primera persona documentada en quejarse de las nuevas tecnologías.
Sócrates también temía que la escritura creara una falsa apariencia de sabiduría, no la verdadera sabiduría. Pensaba que las personas podrían considerar que tienen conocimiento simplemente por tener acceso a información escrita, sin realmente entenderla o poder explicarla.
Leer esta bien y mola, pero claro que se puede "leer mal" los extremistas, contra todo pronóstico, leeen mucho, un porron, solo que solo sobre aquello que alimenta su sesgo una y otra vez. Pedagogia es educar en que la lectura no solo deberia ceñirse a quien te da la razon si no tambien a quien no para que evalues sus argumentos y crezcas. La lectura sin criterio tampoco es que sea el recopetin mas allá de que puedes ganar vocabulario y es entretenida
La IA ha venido para quedarse y proporciona una gran ayuda pero como todo cacharro tiene su marco de actuacion y no vale de nada sin una critica detras
¿No has oído hablar nunca a los magufos de terapias cuánticas ( o lo que se les ocurra inventar) ? Mezclando conceptos científicos con las supercherías más locas.
Hay un grueso de gente que por algún motivo prefieren creer a conocer.