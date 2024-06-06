edición general
“El exceso de libros generará una sobrecarga de información, perjudicial para la mente del pueblo”, decían en el siglo XVI: las críticas a las novedades y a la tecnología, una constante en la historia

Decía un hombre muy sabio: “Este nuevo invento producirá el olvido en la mente de quienes lo utilicen, porque dejarán de ejercitar la memoria y se fiarán de signos externos”. ¿Les suena? Podría parecer una crítica a Internet, al móvil o a ChatGPT. Pero no: lo dijo Sócrates (469–399 a.C.), uno de los filósofos más grandes de la historia… y la primera persona documentada en quejarse de las nuevas tecnologías.

jonolulu #1 jonolulu
Falta contexto, pero la verdad es que Sócrates lo clavaba si se refiriera a ChatGPT

Sócrates también temía que la escritura creara una falsa apariencia de sabiduría, no la verdadera sabiduría. Pensaba que las personas podrían considerar que tienen conocimiento simplemente por tener acceso a información escrita, sin realmente entenderla o poder explicarla.

universoabierto.org/2024/06/06/creer-que-las-cosas-son-verdaderas-simp
2
Robus #2 Robus
#1 e, igual que con la IA, mucha gente tiene miedo a lo que no conoce y no ve los beneficios que nos va a aportar.
0
jonolulu #3 jonolulu *
#2 ¿Un filósofo con miedo a lo que no conoce? No tiene mucho sentido ese símil.

"Sólo sé que no sé nada

- Sócrates
1
skaworld #6 skaworld
#2 E igual que con la IA, advierte que se trata de una herramienta, y como toda herramienta, puede hacerse un mal uso de ella.

Leer esta bien y mola, pero claro que se puede "leer mal" los extremistas, contra todo pronóstico, leeen mucho, un porron, solo que solo sobre aquello que alimenta su sesgo una y otra vez. Pedagogia es educar en que la lectura no solo deberia ceñirse a quien te da la razon si no tambien a quien no para que evalues sus argumentos y crezcas. La lectura sin criterio tampoco es que sea el recopetin mas allá de que puedes ganar vocabulario y es entretenida

La IA ha venido para quedarse y proporciona una gran ayuda pero como todo cacharro tiene su marco de actuacion y no vale de nada sin una critica detras
0
#4 Tronchador. *
#1 No hace falta que sea la IA, cualquier información, estudio científico...
¿No has oído hablar nunca a los magufos de terapias cuánticas ( o lo que se les ocurra inventar) ? Mezclando conceptos científicos con las supercherías más locas.
Hay un grueso de gente que por algún motivo prefieren creer a conocer.
0
ElPerroDeLosCinco #5 ElPerroDeLosCinco
Yuval Noah Harari desarrolla este mismo tema en su último libro "Nexus". Personalmente, me parece largo y demasiado especulativo, pero las cuestiones que plantea son muy interesantes.
0
TipejoGuti #7 TipejoGuti
Que curioso. Hoy la escritura es nuestra memoria colectiva, pero con la palabra pronunciada manipulamos nuestro pasado y reescribimos nuestro presente y somos incapaces de definir nuestro futuro...
0
#8 Chuache_cientifico
Bueno, a Sócrates le preocupaba la comprensión lectora, la cual debía de ser muy mala entonces, y es muy mala ahora. Es un hecho que cada nueva tecnología viene de la mano de la pérdida de capacidades por parte de los humanos. Podemos preguntarnos si es bueno o malo, aunque es innegable que nada puede detener el avance de la misma.
0

