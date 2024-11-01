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Una excepcional placa de calibración romana usada en la fabricación de cotas de malla para los legionarios encontrada en la República Checa

Una excepcional placa de calibración romana usada en la fabricación de cotas de malla para los legionarios encontrada en la República Checa

El descubrimiento que los expertos califican de excepcional en el contexto de Europa Central es una placa de calibración en perfecto estado de conservación, un instrumento utilizado para estirar y adelgazar alambres metálicos mediante el paso sucesivo por orificios de diámetro decreciente. En los agujeros de esta pieza se ha detectado óxido y es probable que contenga aún restos microscópicos de los hilos trabajados.

| etiquetas: cotas de malla , placa de calibración , república checa , legionarios
7 2 0 K 192 Arqueología
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