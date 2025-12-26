edición general
El excedente de energía solar en España desencadena una “temporada de descuentos” para las plantas

El excedente de energía solar en España desencadena una “temporada de descuentos” para las plantas

Traducción del artículo publicado el 26/12/2025 en Financial Times: "La energía solar española está atravesando una reestructuración después de que la caída de los precios de la electricidad haya llevado a los propietarios de proyectos poco rentables en uno de los principales mercados de energías renovables de Europa a buscar salidas. El país se ha convertido en un referente en energía solar gracias a su abundante insolación y a las políticas gubernamentales favorables a las energías renovables".

#1
Rápido incremento de la potencia instalada, pocas baterías para regular la aportación a la red y el apagón con su correspondiente operación reforzada les dió la puntilla. Se arreglará el tema bastante, en uno o dos años, pero si finalmente siguen operando las nucleares, el crecimiento de la potencia instalada se frenará.
