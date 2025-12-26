El excedente de energía solar en España desencadena una “temporada de descuentos” para las plantas

Traducción del artículo publicado el 26/12/2025 en Financial Times: "La energía solar española está atravesando una reestructuración después de que la caída de los precios de la electricidad haya llevado a los propietarios de proyectos poco rentables en uno de los principales mercados de energías renovables de Europa a buscar salidas. El país se ha convertido en un referente en energía solar gracias a su abundante insolación y a las políticas gubernamentales favorables a las energías renovables".