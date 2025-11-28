edición general
Una excavación en Grecia revela el entierro de la élite de la época arcaica de la «Dama de la Corona Invertida». (ENG)

El descubrimiento más impactante es el entierro de una mujer de la segunda mitad del siglo VII a. C. Los investigadores la bautizaron como «La Dama de la Corona Invertida» debido a la inusual colocación de la diadema de bronce hallada en su cabeza. Un estudio preliminar de sus restos dentales sugiere que tenía entre 20 y 30 años. La diadema es una corona de bronce finamente elaborada. Presenta una forma de banda rematada con una gran roseta, descrita como "en forma de sol".

