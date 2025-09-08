edición general
Un exalto cargo de Interior, a Leire Díez: “Hubo actuaciones policiales para generar causas de corrupción de independentistas catalanes”

La cúpula de Interior colocó en El Mundo una supuesta cuenta suiza donde el exalcalde de Barcelona Xavier Trías ocultaba su fortuna: todo falso. La única causa abierta contra Jordi Pujol y su familia que resultó cierta tiene que ver con los fondos ocultos en cuentas bancarias de Andorra, descubiertos por la policía española gracias a las amenazas de cargos de Interior a los dueños del banco privado BPA. Martínez reconoció estos hechos ante Díez, pero se desvinculó de los mismos. (Audios)

#1 uvi
A por ellos oe!!

Primer partido político en intención de voto, donde su candidato es amigo de un narco...culpa de la autocritica de la izquierda.
lobotomico2 #2 lobotomico2 *
"que se forzó la máquina para conseguir información de los Pujol? Por supuesto, pero ¿que la información de los Pujol en una buena parte era verdad? También"

Si esto es todo lo que tiene la investigadora corrupta despues de años investigando....
