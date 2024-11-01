Ex-portavoz de Vox lanza bomba: este partido es una estafa piramidal  

Analizamos las declaraciones de Idoia Ribas y hacemos un repaso por otros personajes que se fueron, o fueron expulsados, del partido de ultraderecha y que coinciden en sus apreciaciones sobre el manejo del partido, como Macarena Olona o Espinosa de los Monteros.
| etiquetas: portavoz , vox , bomba , estafa , piramidal
Es una especie de Opus Dei en política, dicho sea de paso, con vínculos muy estrechos entre ellos. El Dios de ambos es el dinero y la corrupción sin escrúpulos.
Está bien que sus propios ex militantes lo declaren.
También salió en mvt
Lo único que tienen en cuenta es que es un partido diferente a los que han estado gobernando hasta ahora.
Y que es un partido anti-todos-los-demás-partidos.
Sólo por eso los van a votar, sobretodo los jóvenes.
Si una bomba cae en ninguna parte, no hace nada, nadie hace nada y nadie la escucha ¿es una bomba?
Tome buen hombre, 25centimos por una exclusiva tan inesperada.