Ex-portavoz de Vox lanza bomba: este partido es una estafa piramidal  

Analizamos las declaraciones de Idoia Ribas y hacemos un repaso por otros personajes que se fueron, o fueron expulsados, del partido de ultraderecha y que coinciden en sus apreciaciones sobre el manejo del partido, como Macarena Olona o Espinosa de los Monteros.

Spirito #7 Spirito *
VOX además de ser una estafa al ciudadano, a la democracia y a la patria, es un partido que siembra el odio incluso entre españoles.

Es una especie de Opus Dei en política, dicho sea de paso, con vínculos muy estrechos entre ellos. El Dios de ambos es el dinero y la corrupción sin escrúpulos.

Está bien que sus propios ex militantes lo declaren.
Dene #1 Dene
no podia saberse...
#11 AdreimEdSatsinois *
#1 Oh, chorprecha!!!
#2 pirat
emosido
#9 carlosjpc *
Es evidente que la creación de estos laboratorios de ideas estan creados para robar a través de subvenciones publicas y donaciones. Pero hay que reconocer que han tenido buenos maestros, desde FAES, ACENTO, AVANZA...
#4 unocualquierax
Me temo que a sus votantes no les importa si eso es cierto. Ni siquiera les importa quién está al mando de esa estafa-partido.
Lo único que tienen en cuenta es que es un partido diferente a los que han estado gobernando hasta ahora.
Y que es un partido anti-todos-los-demás-partidos.
Sólo por eso los van a votar, sobretodo los jóvenes.
#12 ezabarte
#4 Es como si fueran del grupito del trastorno negacionista desafiante. Demencial.
XtrMnIO #3 XtrMnIO
Hay que ser muy tonto para no darse cuenta.
johel #8 johel
Si un arbol cae en el bosque y no hay nadie que lo escuche ¿hace ruido?
Si una bomba cae en ninguna parte, no hace nada, nadie hace nada y nadie la escucha ¿es una bomba?
#10 Klamp
Años de universidad y me acabo de enterar
SMaSeR #6 SMaSeR *
USHH si que bomba. Paren las rotativas!

Tome buen hombre, 25centimos por una exclusiva tan inesperada.
